Demir over Ventilus: “Keuze is niet boven- of ondergronds”

‘Startnota is bovengronds’

Opmerkelijker is dat de minister zei dat de beslissing niet gaat over het ondergronds of bovengronds leggen van de kabels. Nochtans wordt daar ondertussen toch al drie jaar over gediscussieerd. “De startnota Ventilus die door de vorige regering nog is goedgekeurd, is bovengronds. Wij moeten eigenlijk geen keuze maken. Dat is een misverstand”, aldus Demir. “Als we zeggen dat we dat niet zien zitten en het allemaal ondergronds moet, hoewel we dan niet alle doelstellingen kunnen realiseren, dan moeten we helemaal van nul herbeginnen. Dan gaat alles terug naar de ontwerptafel. Het is dus niet zo dat er bij de keuze voor een ondergronds scenario bepaalde delen van het federaal ontwikkelingsplan apart kunnen worden herzien. Dat moet in zijn geheel gebeuren en zo’n oefening is momenteel niet aan de orde.”