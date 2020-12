Delphine Lecompte wordt eerste Brugse museumdichteres

Dit museumdichterschap kadert binnen de festivalreeks ‘Mind the Artist’ waarbij Musea Brugge in 2021 een jaar lang kunstenaars zal ondersteunen die extra hard getroffen worden door de coronacrisis. De eigenzinnige Delphine Lecompte heeft al acht dichtbundels op haar palmares. Musea Brugge vraagt haar om een aantal gedichten te schrijven met als uitgangspunt museumobjecten uit de rijke collecties van Musea Brugge. Het is de bedoeling dat de collecties van verschillende museumlocaties aan bod zullen komen tijdens het museumdichterschap. Ook de tentoonstellingen die in 2021 op het programma zijn, kunnen het uitgangspunt vormen voor een gedicht.