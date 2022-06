Definitief: dit jaar geen kerstmarkt op ‘t Zand, handelaars vallen uit de lucht

West-Vlaanderen Na gitzwarte dag met vier verkeersdo­den in West-Vlaanderen: “Bekijken of we extra sensibili­se­rings­cam­pag­ne moeten lanceren voor deze specifieke periode”

Vier doden op één dag op West-Vlaamse wegen: woensdag was een gitzwarte dag in de kustprovincie. Het valt ook gouverneur Carl Decaluwé op, die de statistieken van de dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen al jaren bijhoudt. Hij roept op tot voorzichtigheid, aangezien er een opvallende constante vast te stellen is. “De ongevallen gebeuren vooral overdag en bij mooi weer", aldus Decaluwé, die ook ziet dat juni en juli nu al enkele jaren de dodelijkste maanden zijn.

13:35