Deelnemers gezocht voor kunstenmarkt op Pastorie Preferee

Brugge Brugse gevangenis zoekt twintig cipiers en vier verpleeg­kun­di­gen: “Wie wil, kan er deze zomer nog aan de slag”

Nog deze zomer aan de slag in de Brugse gevangenis? Het kan, want er staan vacatures open voor onder andere twintig nieuwe cipiers. Dankzij een versnelde procedure wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) die nog deze zomer rekruteren. “Zo snel is er bij justitie nog nooit aangeworven”, stelt hij.

13 juli