Deel van Brugse gevangenis in quarantaine na corona-uitbraak: “Negentien personeelsleden en vijf gedetineerden testten positief”

BruggeEen deel van de gevangenis in Brugge zit in quarantaine door een corona-uitbraak. De voorbije dagen testten vijf gedetineerden en negentien personeelsleden positief. “Alle activiteiten zijn momenteel opgeschort", zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. De vakbonden dringen intussen aan op een algemene testing om de besmettingen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Pas twee dagen nadat de lockdown in de gevangenis van Gent werd opgeheven, slaat het coronavirus nu opnieuw toe in die van Brugge. De voorbije week doken al enkele positieve gevallen op onder het personeel en de gedetineerden van de gevangenis langs de Legeweg. Zaterdag bleek het aantal coronabesmettingen nog te zijn toegenomen. Intussen testten vijf gedetineerden en negentien personeelsleden positief. “Twee secties zitten momenteel in quarantaine”, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Van een volledige lockdown is in de Brugse gevangenis nog geen sprake. Alle activiteiten voor de 647 mannelijke en 119 vrouwelijke gedetineerden zijn voorlopig wel stilgelegd. “Enkel de wandeling, de douchemomenten en het bezoek van de advocaten achter glas gaan nog door.”

Vaccinaties

Omdat de corona-uitbraak momenteel vooral het personeel lijkt te treffen, heerst er bij hen de nodige ongerustheid. Maandag zit de directie van de Brugse gevangenis opnieuw samen voor een informeel overleg met de vakbonden. Woensdag zou een nieuwe testronde volgen via de arbeidsgeneesheer. “Onze voornaamste bekommernis is dat de besmettingen goed in kaart gebracht worden", zegt Alain Blancke van het ACV. “Door de preventieve quarantaines is er op sommige afdelingen een personeelstekort. Het is belangrijk dat op die plaatsen alles op een veilige manier kan blijven verlopen. In dat opzicht zou ook een algemene testing plaatsvinden van alle gedetineerden. Vanmorgen werd daarover al samengezeten met de directie en morgen volgt een nieuw overleg.”

Quote Onder het personeel is er een zeer grote bereidheid tot vaccinatie. De respons is gigantisch Alain Blancke, ACV

Intussen zijn de vaccinaties van het gevangenispersoneel volop aan de gang. “Die zijn goed georganiseerd en lopen goed", stelt Blancke. “Onder het personeel is er een zeer grote bereidheid tot vaccinatie. De respons is gigantisch, al levert dat bij corona-uitbraken nog een bijkomend probleem op. Op de dag van de vaccinatie wordt immers nog eens extra personeel weggetrokken uit de gevangenis. Vandaar onze vraag om alle besmettingen goed in kaart te brengen en op die manier de uitbraak zo goed als mogelijk in toom te houden.”