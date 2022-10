Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Brugge Brugge in rouw na overlijden bekende stadskoet­sier Peter (60): “Hij was vergroeid met het stadsbeeld”

De Brugse koetsiers zijn in rouw: na een ongelijke strijd tegen een slepende ziekte is de gekende stadskoetsier Peter De Mulder zaterdag overleden. Peter baatte sedert 1980 zelfstandig één van de dertien koetsiersvergunningen uit. “Hij was vergroeid met het stadsbeeld van Brugge. Bovendien kende hij het toerisme al van voor hij koetsier werd, want zijn moeder baatte een souvenirwinkel in de stad uit”, weet Mark Wentein, voorzitter van de vzw Brugse Koetsiers.

