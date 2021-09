De Warmste Week strijkt de komende drie jaar (ook) neer in Brugge: “Past perfect bij ons imago als warme stad”

Warme stad

Maar ook twee andere steden zijn nauw bij het evenement betrokken. Hasselt en Brugge zijn zogenaamde pleisterplaatsen: ook daar zal er veel te doen zijn. De twee steden hebben zelfs een akkoord met de VRT: volgend jaar vindt het grote DWW Fest plaats in Hasselt en in 2023 in Brugge. “Toen we de vraag kregen of we kandidaat-gaststad wilden zijn, hebben we niet getwijfeld", reageert Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De Warmste Week past bij onze stad. We willen een warme stad zijn, mensen samenbrengen. Het is een evenement dat veel mensen op de been brengt. Dat is goed voor iedereen in de stad. Bovendien vindt het plaats tijdens de voorlaatste week van het jaar, een ideaal moment om Brugge te bezoeken, want dan baden we in het licht.”