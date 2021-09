De pechvogels van het WK? Dat zijn Marco en Ana, die zaak met zicht op aankomst noodgedwongen gesloten houden: “Héél zuur, zeker omdat we het pas de avond voordien wisten”

Brugge/Knokke/Blankenberge/Koksijde/Diksmuide Wielren­ners spotten tijdens het WK tijdrijden of zelf een gijzeling oplossen? Ontdek onze vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

17 september Nog geen plannen voor komend weekend en zin in een leuk uitstapje met je gezin, familie of vrienden? Wij maken het je makkelijk en lijsten opnieuw vijf weekendtips op voor zaterdag 18 en zondag 19 september. Van het WK tijdrijden tussen Knokke en Brugge tot een Plattelandsdag in Diksmuide. Of misschien hang je liever de speurneus uit?