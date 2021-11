De klokken van het Belfort moeten zwijgen en kuchen is verboden: EuroMillions houdt hoogst uitzonderlijk eenmalige trekking in Stadhuis van Brugge

De reden voor de komst van EuroMillions naar Brugge is de 580ste verjaardag van de loterijen zoals we die nu kennen in Europa. Die zijn in 1441 in Brugge ontstaan. Tot die conclusie kwam de Nationale Loterij, nadat ze aan geschiedkundigen van de Universiteit van Gent had gevraagd om de historie van de loterij te onderzoeken. “We gingen er altijd al vanuit dat loterijen ontstaan zijn in de Lage Landen, of Noord-Italië”, zegt Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij. “Nu zijn we het effectief zeker: in de toen metropool Brugge werden trekkingen georganiseerd. Dat vonden we in documenten in het Stadsarchief van Brugge. Toen al, in 1441, waren interessante prijzen te winnen en het bedrag hielp ook gemeenschappelijke projecten financieren. Een beetje zoals nu.”

Quote De minste trilling kan impact hebben. Net daarom mogen de klokken van het Brugse Belfort tijdens de trekking op vrijdag 3 december niet luiden Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij

Die unieke verjaardag willen ze in Brugge vieren. De Belgische Nationale Loterij besliste een trekking in Brugge te organiseren en nam contact op met het Franse moederbedrijf La Française des Jeux met de vraag of ook EuroMillions niet voor een keertje de bunker in de buurt van Parijs wilde verlaten voor een trekking. Dat werd hoogst uitzonderlijk toegestaan. “Ik verontschuldig me nu al bij de burgemeester van Brugge voor de overlast", glimlacht Haek. “We hadden nooit verwacht dat er zoveel bij zou komen kijken. De Fransen nemen hun Europese trekking héél serieus.”

Geen klokken

Al twee keer kwam een delegatie uit Parijs naar de gotische zaal van het Stadhuis om er perimeters zoals luchtvochtigheid, stabiliteit van de ondergrond of veiligheid te controleren. “U moet zich voorstellen dat een trekking altijd in een vertrouwde en trillingvrije omgeving wordt georganiseerd”, gaat Haek verder. Er mag immers geen enkele beïnvloeding zijn van buitenaf. Zelfs het minste kuchje of zuchtje wind kan impact hebben. Net daarom mogen de klokken van het Brugse Belfort tijdens de trekking niet luiden. Dat zou trillingen kunnen veroorzaken. Er werd zelfs een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd in de gotische zaal.” Het parcours van de Brugse Kerstloop, ook op die dag, werd aangepast: geen finish op de Burg want dat zou ook trillingen kunnen veroorzaken. De finish ligt nu op ‘t Zand.

Vier machines

Een ploeg van 38 man en 5 vrachtwagens komt volgende vrijdag naar Brugge. Ze brengen de machines voor de trekking mee. Die kunnen alvast door alle deuren in het Brugse Stadhuis. Dat werd al opgemeten. “Ze brengen de machines in tweevoud mee, in het geval dat er technisch defect zou optreden", zegt Jannie Haek. “Slechts 25 mensen van de crew mogen de trekking in het Stadhuis bijwonen. Zelfs de Franse televisiezender TF1 komt mee om - net zoals in Parijs - alles netjes in beeld te brengen.” De grootste loterij ter wereld belooft op vrijdag 3 december ook een mooie superpot van 130 miljoen euro mee te brengen.

Volledig scherm De gotische zaal van het Stadhuis in Brugge © BENNY PROOT

Praktisch Er zijn op vrijdag 3 december twee trekkingen: een speciale Extra Lotto-trekking met een jackpot van 3 miljoen euro en een EuroMillions-trekking met een pot van 130 miljoen euro. Om 21.30 uur is er een openluchtconcert op de Burg. Een koor van 150 man brengt een uitvoering van de ‘hymne aan Fortuna’ uit het meesterwerk Carmina Burana van Carl Orff. Op zaterdag 4 december vanaf 13 uur zijn er drie evocaties van de ‘Middeleeuwse Lotinghe’ op de Markt in Brugge. Daar vond immers de allereerste loterijtrekking plaats. Bezoekers kunnen er kans maken op één van de reischeques ter waarde van 500 euro. In het Stadsarchief loopt een expo over de geschiedenis van de loterij. Er is tot slot ook een wandeling met virtual reality-beleving in de stad.

LEES OOK: Hoe verging het die andere EuroMillions-winnaars? Niet altijd even geweldig