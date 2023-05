De Kade legt maar liefst 385 zonnepanelen op gebouwen in de Brugse binnenstad: “En toch zullen ze het zicht niet schaden”

Weg met de witte schorten in de Min­tus-woonzorg­cen­tra in Brugge: nieuwe outfits zijn kleurrij­ker dan ooit

Weg met witte en andere schorten: dat is de filosofie achter de nieuwe arbeidskledij in de woonzorgcentra van Mintus. In samenspraak met het personeel werden nieuwe outfits voor de medewerkers ontwikkeld in een waaier van kleuren. In Ter Potterie zijn ze alvast in de wolken.