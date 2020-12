De grootste slachtoffers van een harde brexit? Onze vissers. “De helft van de ‘Belgische’ vis komt uit Britse wateren. Dit kan een ramp worden”

KustOnze vissers weten hoeveel vis ze mogen vangen in de eerste drie maanden van 2021. Normaal wordt dat per jaar beslist, maar dat kan nu niet omdat het nog steeds onduidelijk is of er een handelsakkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Gebeurt dat niet, dan kunnen de Britten hun visgronden afsluiten. Dat zorgt voor grote onzekerheid bij onze vissers, die vrezen voor de toekomst. Wij polsten bij verschillende hoofdrolspelers naar hun mening. “We blijven hopen op een akkoord. Anders zullen we in andere wateren moeten vissen. Een tong kent gelukkig geen grenzen, die zal hetzelfde blijven smaken”, zegt reder Dany Vlietinck. Al is niet iedereen het daarmee eens. “Er is niet genoeg tong als we de Britse wateren verliezen. Het zou sowieso een ramp zijn”, denkt Eddie Cattoor. Ook in viswinkels volgen ze de ontwikkelingen op de voet. Mogelijk biedt een verdrag uit ... 1666 de oplossing.