De Gistfabriek in Brugge bestaat 125 jaar: “Geëvolueerd naar één van de topspelers wereldwijd op het vlak van biotechnologie”

Op 13 april 1897 nam de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek uit Delft de stokerij van Jules Verstraete aan de Wulpenstraat over. Door de gewijzigde wetgeving en hogere taksen op de import van gist zocht dit Nederlands bedrijf een vestiging in België. Kort na de overname werd de fabriek reeds verbouwd en uitgebreid om aangepast te zijn aan de Nederlandse manier van gistproductie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een nachtploeg actief. Door de goede contacten met het neutrale Nederland zorgde de Gistfabriek voor heel wat voedselhulp voor de Brugse bevolking. In 1928 werden 25 moderne arbeiderswoningen gebouwd in de Stokersstraat. Tussen 1961 en 1964 zien we de nieuwe Gistfabriek verrijzen aan de Handelskom. Het gaat om een ontwerp van de Brugse architecten D’helft en Vermeersch dat uitgevoerd werd door de Brugse Algemene Bouwonderneming Van Eeghem.

Volledig scherm Een foto uit 1907 genomen vanaf de Potterierei richting Dampoort. Links zie je de oorspronkelijke stokerij Jules verstraete met erboven de naam van de Nederlandsche Gist En Spiritus Fabriek. © IFF

Einde van gistfabricatie

In 1969 werd de gistfabricatie stopgezet en overgestapt op de productie van enzymen waardoor nieuwe installaties werden opgetrokken. Ondanks heel wat protest werd in 1985 overgegaan tot de sloop van het laatste restant van de oude Gistfabriek gebouwd in 1924 door architect Jockin in Nieuwe Zakelijkheid. In 1995 werd de Gistfabriek overgenomen door Genencor International, de ultieme reddingsboei voor het bedrijf, dat op dat moment niet meer winstgevend was. Later werd DuPont, een wereldspeler uit de Verenigde Staten, eigenaar van het bedrijf en vandaag is het bedrijf onderdeel van het eveneens Amerikaanse IFF, een wereldspeler op het vlak van bio-technologie, waaronder enzymes, geur- en smaakstoffen.

Volledig scherm Deze bestelwagens leverden de – toen beroemde – Koningsgist (Levure Royale). © IFF

“De Gistfabriek is steeds een vaste waarde geweest in Brugge doorheen de voorbije 125 jaar, een betrouwbare werkgever voor velen met al zeer vroeg in de 20ste eeuw veel sociale voorzieningen voor haar werknemers, voor die tijd baanbrekend. Ik denk dan onder meer aan zomerkampen voor de kinderen van de werknemers, het naaiatelier, de bouw van arbeidershuizen in de Stokerstraat en aan het Warrenplein, de oprichting van de turnvereniging ‘Rust Roest’ met tal van activiteiten en de bedrijfsharmonie ‘Kunst Veredelt’. Vandaag koesteren we dit rijke (sociale) verleden en blijven we inzetten op het welzijn van de werknemers”, zegt EHS manager Tom Ackaert.

Volledig scherm De Gistfabriek deelde gratis brood uit tijdens de Eerste Wereldoorlog. © IFF

Band met de buurt

Het maatschappelijk draagvlak voor een fabriek in een stedelijke omgeving is er tijdens de voorbije decennia niet eenvoudiger op geworden. Daarom richtte de Gistfabriek ongeveer 20 jaar geleden een buurt-relatieteam op. Tom Ackaert: “Intussen hebben we met de buurt een zeer goede relatie opgebouwd en hebben we oor voor de bezorgdheden die soms leven, zoals een bezorgdheid naar de veiligheid in de fabriek en haar omgeving. Gelukkig werd rond 2000 het productieproces volledig omgebouwd naar een ‘water-gedragen’ proces, dat dus intrinsiek veilig is. Ook werd er de voorbije jaren flink geïnvesteerd in het vermijden van geur- en geluidsklachten. We hebben 3D-geluidsmodel van de fabriek. Wanneer we iets wijzigen of bijbouwen kunnen we op voorhand zien of er geluidsprobleem zou kunnen ontstaan. Zo kunnen we al op voorhand maatregelen nemen om geluidsoverlast te vermijden, dit in de eerste plaats voor het welzijn van onze buren. Elk jaar nodigen we de buurt ook uit voor een ‘Buurtavond’ en bedelen we regelmatig nieuwsbrieven in de buurt. We kunnen het belang van proactieve communicatie in de twee richtingen niet genoeg in de verf zetten!”

Volledig scherm Een luchtbeeld van de huidige vestiging. © Wim De Wulf

Op de Brugse site werken tegenwoordig ruim 100 mensen, ongeveer de helft in een vol-continu regime, de fabriek draait immers 24/7. “Doorheen onze geschiedenis zijn we geëvolueerd van een klassieke gist- en alcoholfabriek naar één van de topspelers wereldwijd op het vlak van biotechnologie, zeg maar dé technologie van het heden én de toekomst. Vandaag produceren we enkel industriële enzymes, voor drie grote soorten klanten: de voedingsindustrie, de veevoedingsindustrie en de detergentenindustrie. Concreet betekent dit dat onze enzymes onze klanten helpen bij het halen van hun klimaatdoelstellingen doordat processen efficiënter en dus milieuvriendelijker kunnen worden gemaakt. Eén sprekend voorbeeld is dat wasmiddelen waar enzymes worden aan toegevoegd hetzelfde reinigend effect bij kamertemperatuur hebben als de wasmiddelen van de vorige generaties bij 60°C, van een energiebesparing gesproken. Het 125-jarig bestaan is dan ook een mooie gelegenheid om prachtige foto’s uit het verleden – aangevuld met foto’s van vandaag – te delen met het publiek op de muren rond onze fabriek”, besluit Ackaert.

Volledig scherm Het prachtige kantoorgebouw in art deco. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm De Gistfabriek anno 2022. © IFF

Volledig scherm Een zicht op de Gistfabriek circa 1923. © IFF

Volledig scherm De Gistfabriek bouwde arbeiderswoningen in de Stokerstraat. © IFF

Volledig scherm Een beeld uit 1985 van de sloop die heel wat protest veroorzaakte. © J. D'hondt

Volledig scherm Deze foto dateert uit 1913. © IFF

Volledig scherm Een uniek beeld binnen in de fabriek dat dateert uit 1920. © IFF

Volledig scherm De fotowandeling langs de muren van de Gistfabriek loopt nog tot maart 2023. © Filip Vanden Berghe

