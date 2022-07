De favoriete adresjes in Brugge van actrice Sali Haidara, ofwel Maria uit Like Me: “Wat ik zo leuk vind, is dat je hier ook meer en meer tweedehandszaken ziet”

Leukste koffiehuis

“Je vindt me geregeld in Li O Lait in de Dweersstraat. Ze serveren hier niet alleen heerlijke koffie, er is een aanbod om ‘u’ tegen te zeggen. Wat me hier erg charmeert is het authentieke karakter van de zaak. Ze hebben een hele eigen stijl, een sfeer die nostalgie uitademt. Niks tegen een moderne inkleding, hoor, maar ik mis dit soort zaken vaak in steden. Het is hier bovendien erg rustig, hoewel er voldoende plaats is en de zaak ook echt druk is. Ik neem vaak een Chocochino, een Latte Machiato of een Chai Latte. Je wordt daarbij verwend. Thuis doe ik dat bijvoorbeeld nooit. Daar drink ik mijn koffie altijd zwart.”