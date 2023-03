De droom van Tadej Pogacar en Wout van Aert staat te bewonderen in het Brugse Stadhuis

ASSISEN KOTMOORD. “Ik hou nog steeds van u pfff”: berichten bewijzen dat Musawi (24) nog gevoelens had voor Youlia (19)

Hoewel hun relatie in de zomer van 2018 op de klippen liep, koesterde Mohammad Musawi (24) twee maanden later nog steeds gevoelens voor Youlia Soboleva (19). De avond van de moord verklaarde hij in berichten zelfs z’n liefde aan de jonge vrouw. Maar daar was zij duidelijk niet mee gediend. “Stop met mij te sturen of ik blokkeer je”, klonk het. Een motief voor een dubbele moord?