“De drie Brugse torens zullen altijd onze skyline blijven domineren”: stad bepaalt hoe hoog gebouwen in de toekomst nog mogen worden in nieuwe ontwerptekst

Het is op vraag van de erfgoedorganisatie UNESCO, aan wie Brugge haar erkenning als werelderfgoedstad te danken heeft, dat de stad een ontwerptekst klaarmaakte rond de toekomstige mogelijkheden voor hoogbouw. In Brugge ligt hoger bouwen nog gevoeliger dan in andere steden, net omwille van dat UNESCO-label. “Maar we zijn Carcassonne niet. Hier wordt ook nog gewerkt en geleefd. Het is een stad in beweging en er moet dus ruimte zijn voor nieuwe architectuur”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.