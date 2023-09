DE CONCIËRGE VAN... het stadhuis van Brugge: “Nog élke dag ontdek ik nieuwe dingen, dit word je niet beu”

Onderhoud van gebouwen kost zo veel dat Karmelie­ten nu... kaas maken: “Halfharde paterskaas die smelt in de mond”

In het klooster van de Brugse Karmelieten is er naast rust en stilte tegenwoordig ook plaats voor wat animo. De paters lanceren komende zondag, op de Brugse kaasmarkt, hun eigen kaas. De verkoop ervan moet geld in het laatje brengen om hun historische gebouwen te onderhouden. “Deze paterskaas is onze blik op de wereld”, zegt pater Paul De Bois.