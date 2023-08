De Brugse binnenstad heeft er met ‘Bleekweide’ een nieuw park bij

voetbal jupiler pro league Christiaan Ravych (Cercle Brugge) gaat mee de boot in: “Als je de kansen mist, volgt het deksel op de neus”

Cercle Brugge - Racing Genk eindigde in de grootste verwarring. Tijdens de zes extra minuten, die er uiteindelijk bijna tien werden, claimde de Vereniging tot drie keer toe een strafschop. De derde keer leek de goede, maar ref Put werd naar het scherm gestuurd en herriep zijn beslissing. Zo was het doelpunt van invaller Bonsu Baah, via het hoofd van Warleson, uiteindelijk beslissend.