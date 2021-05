De best beveiligde frituur van het land? Die ligt momenteel in de schaduw van Jan Breydelstadion

BruggeSpeelt Club Brugge donderdagavond kampioen of niet? Die vraag houdt supporters, politie én cafébazen bezig. Wie alvast geen enkel risico neemt, is Steven Derynck van frituur Carlos op De Platse. Hij installeert preventief prikkeldraad op het dak van de frituur om schade door supporters te vermijden.

Pascal Van Brabant, de vorige uitbater van de frituur, helpt nog steeds twee dagen per week in de zaak. Hij herinnert zich de schade van 2016 maar al te goed. Dansende supporters op het dak van de frituur zorgden ervoor dat de man voor duizenden euro’s herstellingswerken moest uitvoeren. Bij de volgende titel van Club in 2018, liet Pascal prikkeldraad op het dak monteren. Mét succes, want iedereen bleef van het dak. “Ach, ik ben akkoord dat mensen zich moeten amuseren en feesten bij zo’n titel. Maar vernielingen aanbrengen? Neen, dat hoort er niet bij”, zegt Pascal. “Ik begrijp de nieuwe uitbater dus maar al te goed dat hij opnieuw prikkeldraad laat installeren.”

Volledig scherm Bij de titel van Club Brugge in 2018 ging het er stevig aan toe. Let op de toen ook al beveiligde frituur op de achtergrond. Deze beelden zullen we (normaal gezien) niet zien dit jaar door de coronabeperkingen © Benny Proot

Steven Derynck nam de frituur in volle coronaperiode over en kan extra onvoorziene kosten dus missen als kiespijn. Ook binnen zullen alle losse elementen verwijderd worden. De kans dat de situatie donderdagavond uit de hand loopt, is echter eerder klein. Club Brugge speelt pas om 21 uur én op verplaatsing bij aartsrivaal Anderlecht. Ze kunnen al voor de wedstrijd kampioen zijn als Genk niet wint van Antwerp, maar dan nog zullen de supporters de ‘kampioenenwedstrijd' niet willen missen. “En om 22 uur moeten de cafés en restaurants toch dicht”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Bij de plaatselijke horecazaken staan ze in nauw overleg met politie en stadsbestuur.

Quote De bedoeling is om augustus, misschien september, een volksfeest te organise­ren in het stadscen­trum. Daarom zeg ik: Club moét de titel pakken. Een dubbele viering. Dat hebben de supporters wel verdiend Burgemeester De fauw

Bedoeling is dat er afspraken worden gemaakt wat wel en vooral niet zal mogen. Daarbij wordt vooral gekeken naar zondag, wanneer Club z'n laatste thuismatch speelt. Of ze dan bij aanvang al kampioen zijn of niet: de supporters zullen moeilijk weg te houden zijn uit de buurt van het stadion. De kans is groot dat de cafés op de Platse dan geen terrassen zullen mogen zetten en zullen moeten werken met een buitenbar.

Dubbel feest

Ondertussen liet burgemeester De fauw wel al verstaan dat een echte titelviering sowieso geen optie is op dit moment. Uitstel betekent evenwel geen afstel. “Vorig jaar werd Club al kampioen zonder dat te kunnen vieren. Twee jaar op rij zonder feest, dat zou een drama zijn. Daarover heb ik al een gesprek gehad met Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge, red.). De bedoeling is om augustus, misschien september, een volksfeest te organiseren in het stadscentrum. Daarom zeg ik: Club moét de titel pakken. Een dubbele viering. Dat hebben de supporters wel verdiend”, aldus De fauw.

Volledig scherm Frituur Carlos op De Platse te St Andries Brugge monteerde opnieuw prikkeldraad op het dak om gevaarlijke toestanden te vermijden met feestende supporters indien Club Brugge kampioen zou worden © Benny Proot