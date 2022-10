‘De Bende van de Miljardair’: gevreesde vrouwenhandelaars en inspiratiebron voor VTM-reeks ‘Matroesjka’s’... tot handlanger hen aan de galg praatte

Brugge Michele (51) stierf natuurlij­ke dood en haar partner mag beschikken: “Maar onderzoek naar schuldig verzuim loopt verder”

De 51-jarige Michel Titeca die dinsdagochtend in alle vroegte dood werd aangetroffen in haar appartement in het centrum van Brugge, stierf een natuurlijke dood. Dat heeft een autopsie op het lichaam duidelijk gemaakt. Van tussenkomst van derden was dus geen sprake. Wél loopt het onderzoek naar mogelijk schuldig verzuim ten aanzien van haar vriend C.R. (39) verder.

20 oktober