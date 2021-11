De barmhartigste onder de Brugse hoteliers is Tina (66): “Een dakloze in putje winter op straat laten slapen, dat gaat toch niet?”

Brugge/Wingene Familie en schoolcollega’s in diepe rouw na plots overlijden Cristl (57): “De avond voordien gingen we gezellig eten, de volgende ochtend was ze er niet meer”

“Vrijdagavond maakten we nog volop plannen voor de toekomst. De ochtend nadien is ze gestorven. Het is amper te vatten. Ze maakte iedereen zó gelukkig.” De nabestaanden van Cristl Nys kunnen maar moeilijk beseffen dat ze er niet meer is. De moeder van twee dochters, die in een Brugse school werkte, overleed zaterdagochtend totaal onverwacht. “We deden alles samen. Ik zal haar aanstekelijke lach nooit vergeten”, zegt haar partner Johan Lagrou.

15 november