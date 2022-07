Danscafé Starz Club op Eiermarkt blijft dicht na brand: “De schade is groot”

Starz Club was op dat moment niet open. De brandweer van Brugge kreeg een oproep rond de middag en snelde ter plaatse. De vlammen waren snel geblust, maar er smeulde lange tijd nog altijd iets tussen de verdiepingen. De brandweer was daarom lang op zoek naar de oorzaak van de brand. “Die situeerde zich in een klein keukentje van de zaak”, klinkt het bij de brandweer. “De rookontwikkeling had zich al verplaatst naar de achterste delen van het gebouw. Tussen de verdiepingen bleek het vuur nog te smeulen. De bluswerken waren dan ook geen sinecure." Uiteindelijk kon toch voorkomen worden dat het aanpalende café Pick en restaurant Panier d’Or schade opliepen. Volgens de brandweer is de schade in Starz Club wel groot. De uitgaanszaak zal dan ook een tijdje gesloten blijven.