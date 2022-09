Dankzij prachtige locatie en vernieuwd concept gaat Kookeet terug naar de essentie: echt culinair genieten van lokale chefs op topniveau

BruggeNet zoals op een muziekfestival werkt Kookeet met een line-up, maar dan van Brugse topchefs. Zij maken hun passie voelbaar en nemen de bezoeker actief mee in hun creativiteit: koken, stoven, stomen, braden, bakken, smoren, grillen … alles gebeurt ter plaatse, in verschillende sferen. Deze tiende editie verrast met een innovatief concept dat terugkeert naar de basis en kwaliteit vooropstelt in alle aspecten. Die vernieuwing zorgde de voorbije dagen - vooral op sociale media - voor heel wat polemiek en dat is jammer. Zouden we als Bruggeling niet beter ontzettend trots zijn dat een topevent als Kookeet plaatsheeft in onze stad?

Het mag gezegd: de tuin van het Groot Seminarie is een gedroomde locatie voor Kookeet. Ook de chefs zijn onder de indruk. Dries Cracco van restaurant Francco Belge: “Toen ik hier binnenkwam was ik meteen onder de indruk van de groene omgeving met appelbomen vol vruchten en de mooie tenten. Het is toch iets heel anders dan op het Stationsplein. Als je ziet welk decor en welke beleving je krijgt, dan is die 10 euro entreeprijs snel vergeten. Mijn gerecht bevat San Marzano-tomaat, noordzeekrab, lavas en frisse kruiden.” Filip Claeys van De Jonckman staat op de vuurweide en serveert gelakte aubergine met geitenkaas, paprika en äioli waarmee hij perfect aansluit bij het thema ‘grond’. Voor hem was het nieuwe concept een vereiste om nog deel te nemen aan Kookeet: “Ik had geen zin meer in platte commercie waarbij ik duizenden gerechtjes in een sneltempo moest produceren maar het werd tijd om fijn dineren opnieuw voorop te stellen. We staan hier te koken op een weide op houtvuur tussen de appelbomen. Dat is toch uniek en de bezoekers zullen ook veel meer kunnen genieten van de gerechten.”

Volledig scherm Chef Dries Cracco van Francco Belge. © Benny Proot

Ook de Brugse hotelscholen Spermalie en Ter Groene Poorte zijn present in de categorie ‘Op drie wijzen’. Leerkrachten Wim Cleenwerck en Reinout Reniere begeleiden hier de leerlingen van het 7de specialisatiejaar gastronomie (7BR) in Ter Groene Poorte dat sinds dit schooljaar de naam ‘CHEF!’ kreeg. “Dit is natuurlijk een unieke ervaring voor onze leerlingen want zij zijn de chefs van de toekomst. Het is voor hen ook een instap in een echt event.” Sociaal restaurant en lunchbar Het Paradijs verwent je smaakpapillen met circulaire zalmkroketjes. Liesbeth Danneels, Hoofd diensten & food van vzw Sobo: “Duuzaamheid is heel belangrijk voor ons en dat tonen we ook op Kookeet. Onze kroketjes zijn gemaakt met zalmsliertjes waarvoor we samenwerken met het visverwerkend bedrijf MOWI. We betrokken ook studenten van de hogeschool Vives erbij voor de smaakbepaling en het productieproces.”

Volledig scherm Liesbeth Danneels van Het Paradijs. © Benny Proot

Volledig scherm De leerlingen van het 7de specialisatiejaar in Ter Groene Poorte. © Benny Proot

Onder de bezoekers zien we Kayley Heslin (20) uit Brugge die voor de eerste keer naar Kookeet komt. “Er is hier echt een gezellige sfeer. Ik vind het heel fijn om in mijn eigen stad naar dit event te kunnen komen. De locatie is top: je hebt veel ruimte en je staat dicht bij de natuur met al dat groen. Het is echt een mooi en rustgevend kader. En nu ga ik proeven van mijn broodje garnaalkroket, een gerechtje van chef Eli Vandersnickt van ‘t Werftje.” Jacqueline Vansteenhuyse en Francine Praet hebben bijna nog geen enkele editie van Kookeet gemist. “We vinden dit een ideale manier om chefs te ontdekken. Het gerechtje van Flanders Culinary Arts Centre was heerlijk en nu zullen we het dessert van Servaas Van Mullem proeven.” Charlotte Vastiau uit Halle zakte samen met haar vriend Jean-Damien Charon af naar de Breydelstad. “We vinden het kader heel mooi. Dit is een hele goede promo voor de restaurants die hier vertegenwoordigd zijn. We hebben al veel geproefd. Het lekkerste vonden we de Korean Fried Bunny van chef Carl van Oyen die restaurant Jacobin uitbaat.

Volledig scherm Kayley Heslin geniet van haar eerste keer op Kookeet. © Benny Proot

Volledig scherm Jacqueline Vansteenhuyse en Francine Praet zijn trouwe bezoekers van Kookeet. © Benny Proot

Volledig scherm Charlotte Vastiau kwam met haar vriend Jean-Damien Charon naar Brugge. © Benny Proot

“Deze tiende editie is een schot in de roos”, zegt schepen Franky Demon, die ook voorzitter is van Brugge Plus, de vzw die de culinaire driedaagse organiseert. “Met onze vernieuwing hebben we duidelijk de kaart van de kwaliteit getrokken waarbij de beleving veel intenser is dan op een massa event. Het was tijd voor een nieuwe start en dat was ook de mening van de chefs. Natuurlijk zullen we na maandag evalueren en in overleg met de chefs bijsturen voor de toekomst van Kookeet. Het is trouwens niet zeker dat we op deze locatie zullen blijven.” Op de polemiek en negatieve berichtgeving naar aanleiding van de 10 euro entreeprijs repliceert Demon als volgt: “De prachtige accomodatie en intensieve opbouw kost veel geld en het kan toch niet de bedoeling zijn dat de Bruggeling hier moet voor opdraaien. Het lijkt me dan ook logisch dat de bezoekers dit voor hun rekening nemen.”

Volledig scherm Schepen en voorzitter van Brugge Plus, Franky Demon (CD&V) is enthousiast over de nieuwe formule. © Benny Proot

Burgemeester Dirk De fauw sluit aan bij zijn partijgenoot en benadrukt dat de infrastructuur zoals de tenten en bevloering een zware investering was die terugverdiend moet worden tijdens het evenement. “Ik vind dat we de nieuwe formule echt een kans moeten geven. Het was een voedselfabriek geworden op het Stationsplein en nu kunnen de chefs weer rustiger de tijd nemen om hun gerechtjes klaar te maken. Kookeet was een ‘publieke bar’ geworden waar veel bezoekers enkel kwamen om te drinken. Nu wordt er veel meer respect opgebracht voor de creaties van de chefs.” Wat de entreeprijs betreft, suggereert De fauw om bij een volgende editie iets aan te bieden aan elke bezoeker. “Het zou heel anders aangevoeld hebben als de mensen bijvoorbeeld een aperitief en een hapje gekregen zouden hebben voor die 10 euro. Dit is zeker iets dat we moeten meenemen in de evaluatie naar volgend jaar toe.”

Praktisch

Zondag 25 en maandag 26 september 2022 in het Grootseminarie van Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge. Een ticket voor Kookeet kost € 10. Alle info op www.kookeet.be.

Volledig scherm Ook burgemeester Dirk De fauw kwam proeven. © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Het team van FlavouRRs met hun dessertje. © Benny Proot

Volledig scherm Patissier Servaas Van Mullem. © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Het gerechtje van Hotelschool Ter Groene Poorte. © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

Volledig scherm Kookeet 2022 © Benny Proot

