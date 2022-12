Dankzij foorkramer Myriam (76) fleurt kerststal container op

Een typische stal is het niet, want de beelden van het Davidsfonds in Brugge werden geplaatst in een van de leegstaande containers op het binnenplein. Het zijn de buren die mee een oogje in het zeil houden, zodat de beelden geen voetjes krijgen. Kindje Jezus ontbreekt logischerwijs nog: pas op kerstavond zal hij in zijn kribbe liggen. “Een kerstmarkt zonder kerststal is als een café zonder bier", vindt raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA), die op de gemeenteraad de vraag van Myriam Bossu bepleitte.