Daar zijn de Britten weer: Brexit houdt toeristen niet langer tegen om Brugse kerstmarkt te bezoeken (en ook de parkings lopen hélemaal vol)

De grootste ondergrondse parking van het land, die van ‘t Zand, stond zaterdag hélemaal vol. Bijna 2.000 wagens dus die de belangrijkste parking van de stad al ingepalmd hadden. En ook elders was nog nauwelijks een plaatsje te vinden. De winteractiviteiten én de shoppingbeleving in Brugge trok zo meteen een pak volk.

Opvallend: in de Brugse straten valt het Britse accent weer op. De Brugse hotels bevestigen dat er weer meer boekingen van over het Kanaal komen. Met die boekingen zit het overigens wel snor: de komende weekends wordt het lastig om nog vrije kamers te vinden in Brugge. Het evenement Wintergloed is duidelijk ook buiten de landsgrenzen erg gekend. “Net daarom hebben we ervoor gekozen om dit toch te organiseren mét lichtjeswandeling”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). “De return is er voor onze horeca en handelaars.”