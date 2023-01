Cultuurcentrum Brugge bereikt 150.000 bezoekers in 2022, zelfs beter dan feestjaar 2019

In de tweede helft van december 2022 waren alle voorstellingen uitverkocht. “Dat zette de kroon op een druk jaar waarin het cultuurcentrum zich volledig herstelde van de covidcrisis”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De massale publiekopkomst of -terugkomst valt niet alleen te zien in de reguliere avondprogrammatie of bij de uitverkochte schoolvoorstellingen van Cultuurcentrum Brugge. In 2022 organiseerde het Brugse cultuurhuis onder andere ook zeer succesvolle festivals zoals het accordeonfestival Airbag, het gamefestival Playtime of het festival rond Brugs talent, Brugotta. Maar ook een buitengewoon drukbezochte tentoonstelling als Sant in de hallen van het Belfort kon rekenen op een zeer enthousiast publiek, met ongeveer 25.000 bezoekers.

Gemiddeld 56 jaar

“Terwijl het begin 2022 bang afwachten was of de bezoekers de weg naar de cultuurhuizen zouden terugvinden, kunnen we een jaar later zeggen dat de toestand zich volledig genormaliseerd heeft. Net als in de andere sectoren blijkt er een onverwoestbare goesting bestaan om uit te gaan en te genieten van het ruime culturele aanbod in deze stad,” zegt Blontrock. De gemiddelde leeftijd van de bezoeker is volgens een recent onderzoek 56 jaar, maar dat houdt geen rekening met de 12.000 jongeren die in klasverband naar voorstellingen komen.