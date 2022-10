COVID-testcentrum B-Park sluit vanaf dinsdag 1 november 2022 de deuren: “De voorbije 2 jaar werden er 167.000 PCR-testen afgenomen”

Wanneer men symptomen van COVID vertoont, dan is vanaf nu een zelftest aanbevolen. Een aanvullende PCR-test is niet meer nodig. Een PCR-test of RAT (Rapid Antigen Test of sneltest) gebeurt enkel nog na een klinische beoordeling van een arts en is aanbevolen voor zorgverleners of personen die in nauw contact komen met een persoon met ernstige immuniteitsproblemen. Vanaf vrijdag 28 oktober 2022 kunnen apothekers na een positief testresultaat een afwezigheidsattest afleveren voor een schoolgaand kind vanaf 6 jaar oud. Een ziekteattest van de arts is dus niet meer nodig voor schoolgaande jeugd op voorwaarde dat de school dit attest aanvaardt. Alle kosten van de testen zijn voor rekening van de geteste persoon.