Containerlift in haven van Zeebrugge schiet in brand

Brugge/Gent Universi­teit van Gent huurt 98 studenten­ko­ten in... Brugge: “Jongeren die zich willen ontspannen, vinden ook er hun gading”

De Gentse universiteit zal vanaf komend academiejaar 98 studentenkamers huren in Brugge. Er is immers een stevig tekort aan koten in de Arteveldestad: zo'n 1.300 om precies te zijn. “En Brugge kampt net met een overschot”, zegt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep.

14 juli