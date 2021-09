Containerkraan vat vuur in haven Zeebrugge: arbeider zit vast op 35 meter hoogte

Brugge IN BEELD. Brugse wielercory­feeën vertellen hun verhaal tijdens expo in aanloop naar WK: “Droom om de Tour te winnen, ging plots in rook op”

8 september Waarom is Jens Keukeleire wielrenner geworden? En wat heeft Hilaire Couvreur ooit betekend voor het Belgische wielrennen? In het Stadsarchief van Brugge vertellen negen Brugse wielercoryfeeën hun opmerkelijke relaas. Het is een van de hoogtepunten in de aanloop naar het WK wielrennen in Knokke en Brugge. “Er waren ongelooflijk veel boeiende verhalen te rapen”, zegt erfgoedarchivaris Dieter Viaene.