Confrontatie tussen supporters Cercle en Club loopt uit de hand: politie massaal aanwezig nadat vuurpijl wordt afgestoken in café

De confrontatie vond in de loop van zondagmiddag plaats in café Bras op ‘t Zand in Brugge. Daar waren supporters van zowel Cercle als Club aanwezig. Het kwam tot een zware confrontatie waarbij in het café ook een vuurpijl zou afgestoken zijn. De politie is massaal ter plaatse, maar de situatie zou onder controle zijn. “Volgens de eerste informatie vielen er geen gewonden”, zegt Lien Depoorter. “Er zou inderdaad wel sprake zijn van een afgestoken vuurpijl.”

In het café zelf is de schade aanzienlijk. Nochtans was de middag rustig gestart en zaten na de wedstrijd tafeltjes met supporters van beide ploegen in de zaak. Pas toen enkele herrieschoppers opdaagden, liep de situatie uit de hand. Volgens onze informatie sneuvelden tijdens het gevecht heel wat glazen, stoelen en barkrukken. Binnen én buiten. Het personeel probeerde zichzelf in veiligheid te brengen, maar zag daarbij onder andere bommetjes afgevuurd worden in de zaak. Een barkruk vloog daarbij zelfs in brand.