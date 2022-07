Compassionate Brugge lanceert bladwijzeractie voor lezers

“Het gaat om een laagdrempelige actie waarmee we mensen op een onbewaakt moment willen bereiken”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V). “Vroeg of laat worden we allemaal met het levenseinde geconfronteerd, al dan niet van een dierbare. We vinden het vaak moeilijk om hierover te praten, lijden en rouw zitten nog in de taboesfeer. Compassionate Brugge wil hier met de ‘bladwijzeractie’ verandering in brengen." Je zal de bladwijzers vinden in boekenruilkastjes en openbare bibliotheken, in de gezondheidsbib en in de bibliotheken van YOT, het Heidehuis en Huis van de Mens.