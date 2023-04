Comité voor Initiatief Brugge mikt op 25.000 toeschouwers voor Bavik Super Dagen: “Onze ticketprijzen blijven vrij toegankelijk voor iedereen”

"Met gestolen bankkaart wilden ze PlayStati­ons en iPhone kopen": Nederlan­der blijft in cel voor "valse bankmede­wer­ker-oplichting”

Een 20-jarige Nederlander blijft een maand langer in de cel voor z’n betrokkenheid bij zogenaamde “valse bankmedewerker-oplichtingen”. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De jongeman werd deze week opgepakt met een minderjarige kompaan aan het B-Park in Brugge. Met een gestolen bankkaart wilden ze er tal van elektronica kopen.