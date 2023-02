Comedian Lukas Lelie speelt een exclusieve late night show in Brugge

voetbal jupiler pro league Miron Muslic (Cercle Brugge) op zijn hoede voor OH Leuven: “In een dipje, maar nog altijd genoeg kwaliteit”

Op het veld van OH Leuven wil Cercle Brugge vanavond de lange eindspurt richting een plekje in de Europe Play-Offs met succes inzetten. Zonder daarbij de tegenstander te onderschatten, maar in de overtuiging dat zijn eigen spelers een verlengstuk kunnen breien aan de sterke reeks van de voorbije weken.

10 februari