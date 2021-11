COLD CASE. Nam Adriana (69) geheim mee in haar graf? Mieke (52) verdween spoorloos na uitstap met vriendin, maar onderzoek zit muurvast nu hoofdverdachte overleden is

Brugge Einde van een histori­sche traditie, want géén Gouden Boomstoet in 2022, maar pas twee jaar later: “We gaan voor een totale remake”

In Brugge komt er een einde aan een traditie die sinds 1958 standhield. De Praalstoet van de Gouden Boom, die sinds toen elke vijf jaar uitgaat, slaat voor de veertiende editie immers zeven (!) jaar over, tot in 2024. De reden: een totale make-over voor dit historisch spektakel. “Op termijn laten we de stoet, die kwalitatiever zal worden, om de drie jaar uitgaan", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

