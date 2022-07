Cocktail- en streetfoodzaak MAS brengt stukje Latijns-Amerika naar Brugge: “In pand van voormalig reisbureau waan je je weer in buitenland”

Rans familienaam ‘Van Ongevalle’ doet vast en zeker een belletje rinkelen. Naast tonnen ervaring in de barman-branche (Ran deed ervaring op in de beste cocktailbar ter wereld ‘Artesian’ in Londen én won al verschillende awards, red.), zit cocktails shaken hem in het bloed: hij maakt namelijk deel uit van de bekende ‘Van Ongevalle’-familie uit Knokke. Die ken je van het concept The Pharmacy. Sinds 2020 heeft Ran zijn eigen cocktailbar Bar Ran in de Sint-Jakobsstraat.