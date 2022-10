Clubsupporter (51) afgevoerd met 10 gebroken ribben en klaplong na aanrijding op snelwegparking: “Papa is stabiel, maar ik blijf dat beeld voor mijn ogen zien”

Brugge Winkeldie­ven laten buit vallen na betrapping in Carrefour B-Park: politie kan nog één verdachte in buurt vatten

In het B-Park in Brugge hebben drie winkeldieven vrijdagnamiddag voor tumult gezorgd in de Carrefour. Ze vluchtten weg nadat de winkeldetective hen betrapt had. De politie kon na een zoektocht in de buurt nog één verdachte aantreffen.

22 oktober