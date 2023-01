Clubsupporter (45) die in elkaar zakte in tribune van STVV, wordt in kunstmatige coma gehouden

Het was even schrikken donderdagavond vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Club Brugge en Sint-Truiden. In de tribune waar de supporters van blauw-zwart zaten, was plots iemand onwel geworden. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De Club Brugge-supporter werd afgeschermd met doeken en in het stadion werd omgeroepen dat er zich een “zorgwekkende medische situatie” voordeed in het bezoekende vak.