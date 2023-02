Club Brugge-supporters in stoet naar stadion voor derby tegen Cercle, politie voorkomt confrontatie op de Platse

Vorige week al kreeg de politie te horen dat het blijkbaar ook de bedoeling was om actie te voeren in de Lange Molenstraat, waar enkele bewoners bezwaar aantekenden tegen de bouw van het nieuwe voetbalstadion . “Die intenties hebben we de initiatiefnemers uit het hoofd kunnen praten”, gaat Depoorter verder.

Geen vergunning voor optocht

We peilden naar een reactie bij burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die bevestigt dat er geruchten circuleerden om protest te voeren aan de woningen van de mensen die gekant zijn tegen de komst van het nieuwe stadion. “De politie zal natuurlijk niet toelaten dat de supporters tot in de Lange Molenstraat trekken. Ik heb in elk geval geen vergunning verleend voor een optocht, want ik kreeg daar trouwens ook geen aanvraag voor. Ik vind niet dat de Club-supporters zich moeten wenden tegen Cercle om hun misnoegdheid in het complexe dossier van het voetbalstadion te uiten. Er zijn ook bewoners in de Lange Molenstraat die bezwaar indienden en geen supporter zijn van groen-zwart.”