Club Brugge nodigt buren uit voor voorstelling vernieuwd stadionproject: “Cijfers rond mobiliteit gaan goeie kant uit”

Als Club Brugge wil slagen met zijn stadionproject op de site van Olympia, heeft het de goedkeuring van de buren nodig. In dat besef houden ze eind deze maand alweer een burenoverleg in het Jan Breydelstadion. Daar maakt blauw-zwart bekend dat het opnieuw een omgevingsvergunning zal aanvragen.

Blauw-zwart probeert al sinds 2006 een nieuw stadion uit de grond te stampen, maar botst op de ene tegenslag na de andere. De vorige vergunning voor een nieuw stadion in Sint-Andries werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sinds die beslissing werken Club, de stad Brugge en de Vlaamse overheid samen aan een oplossing. Buurtbewoners haalden immers hun slag thuis door vooral de mobiliteit rond het stadion in vraag te stellen.

Club Brugge had kunnen kiezen om de afgekeurde vergunning te wijzigen, maar kiest er dus voor om een nieuwe in te dienen. De reden daarvoor is dat blauw-zwart op die manier meer recente gegevens kan gebruiken over geluids-, mobiliteits - en lichtnormen. De data in het vorige dossier dateerden van 2018. Nu zal Club Brugge beschikken over cijfers uit 2020 - de meest recent beschikbare. Die zijn allemaal positief geëvolueerd in vergelijking met twee jaar eerder. Wat het dossier van Club Brugge sterker maakt.

Volledig scherm Zo moet het nieuwe stadion eruitzien. © studio-alma.fr

Infomoment

Een van de twistpunten was bijvoorbeeld een strijdigheid met een lokale verordening van de stad Brugge, die stelt dat parking op eigen terrein gerealiseerd moet worden. Die verordening heeft de stad ondertussen aangepast. Verder ging Club in zijn mobiliteitsplan uit van onjuiste of onvolledige cijfers. Zo stelde Club dat 62 procent van de supporters met de auto naar het stadion komt, maar volgens de deskundige is dat 82 procent. Ook dat euvel zou nu bijgewerkt zijn.

Binnen de voetbalploeg valt te horen dat ze vertrouwen hebben dat ze in december de vergunning binnenhalen. Maar dan kan er nog steeds beroep worden aangetekend door onder meer buurtbewoners. Net daarom houdt Club Brugge een nieuw infomoment voor de buurt om de nieuwe aanvraag toe te lichten, voorafgaand aan de indiening van het nieuwe dossier. Dat gebeurt op dinsdag 29 augustus.

Dialoog

“Deze nieuwe aanvraag vertrekt vanuit de gekende stadionplannen, zoals tijdens de vorige drie buurtinfomomenten gepresenteerd, maar houdt rekening met de ontvangen aandachtspunten die in februari 2023 tot de vernietiging van de toegekende vergunning hebben geleid. Net zoals bij onze vorige vergunningsaanvraag wensen we opnieuw in alle openheid en transparantie in dialoog te gaan met de buurtbewoners van de Olympiasite om hen te informeren over onze stadionplannen en te luisteren naar hun feedback”, klinkt het in de bewonersbrief.

Club Brugge probeert al sinds 2006 een nieuw en groter voetbalstadion uit de grond te stampen. Het Jan Breydelstadion is verouderd en wordt binnen enkele jaren misschien zelfs afgekeurd voor Europees voetbal. Na mislukte pogingen op verschillende locaties besliste blauw-zwart in 2021 om voor een nieuw stadion op de huidige site te gaan. De Vlaamse regering steunde dat project met een bouwvergunning, maar enkele omwonenden vonden het project te groot en startten eind 2021 een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

