Club Brugge-manager Vincent Mannaert verschijnt voor rechter na nachtelijk uitstapje met 2,44 promille in bloed: “Heb mijn verantwoordelijkheid genomen”

BruggeVincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor de politierechtbank. In augustus vorig jaar werd hij door de politie van de snelweg gehaald in Oostende met 2,44 promille alcohol in z'n bloed. Hij verkeerde bovendien in staat van herhaling. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen. Het schuldbesef is zeker aanwezig”, zegt Mannaert.

In alle vroegte kwam Mannaert het gerechtsgebouw in Brugge binnengewandeld. Even later verantwoordde de algemeen manager van Club Brugge zich samen met advocaat Walter Van Steenbrugge voor politierechter Peter Vandamme. Dat het geen sympathiek dossier was, besefte Mannaert maar al te goed. Op 26 augustus vorig jaar werd hij ‘s nachts in Oostende van de snelweg gehaald door de politie omwille van z’n rijgedrag. De agenten gingen over tot een alcoholcontrole en daaruit bleek dat Mannaert rondreed met 2,44 promille alcohol in z’n bloed. Er was ook sprake van dronkenschap.

Eerder veroordeeld

“Er is zeker sprake van schuldbesef en schaamte”, begon Van Steenbrugge zijn pleidooi. “We hadden liever geen ruchtbaarheid gegeven aan deze zaak. Anders wordt mijn cliënt twee keer gestraft.” Van Steenbrugge benadrukte tegen de rechtbank dat Mannaert ondertussen de nodige stappen heeft ondernomen, zonder in detail te treden. “Hij heeft alles gedaan wat mogelijk is. De testen zijn er, hij heeft een storting gedaan aan het fonds en deed ook vrijwilligerswerk. Het valt zeker niet goed te praten, maar mijn cliënt heeft wel op een goede manier gereageerd”, aldus Van Steenbrugge. “De wereld waarin hij vertoeft, is niet evident gelet op de druk en de omstandigheden. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Het valt niet goed te praten, maar wel een beetje in te kaderen.”

De politierechter wees erop dat het niet de eerste keer is dat Mannaert zich voor de politierechtbank moet verantwoorden. Zo werd hij in 2011 al veroordeeld tot een maand rijverbod en 1.100 euro boete omdat hij in augustus 2010 een huis binnenreed in Opwijk met z'n Mercedes. De ravage was toen groot. Behalve de straf van de rechtbank, stond Mannaert - bij het vonnis net aan de slag bij Club Brugge - twee maanden van zijn loon af.

Verantwoordelijkheid

De man kreeg dinsdagochtend uiteindelijk zelf het laatste woord. “Het schuldbesef is zeker aanwezig. Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen en zal dat blijven doen”, sprak Mannaert. Toen de politierechter repliceerde dat hij hoopt dat dat blijft duren, gaf Mannaert nog mee dat het zeker zijn intentie is.

“Eigenlijk mag je de agenten bedanken dat ze je uit het verkeer haalden. Er kunnen drama’s gebeuren op die manier”, besloot de politierechter. Later vandaag spreekt hij z'n vonnis uit.