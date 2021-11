Kortrijk/Zwevegem/Ieper/Brugge Tot eind november mondmasker­plicht in Rhi­zo-scho­len: “65 procent van 4.600 scholieren ziet het zitten”

De secundaire scholengroep Rhizo voert al zeker tot eind november een mondmaskerplicht in. De beslissing komt er na overleg met artsen en de preventiedienst. “We zaten net voor het verlof aan 18 besmettingen en 103 quarantaines, wat gelijkaardig is met een jaar geleden, ondanks een zeer hoge vaccinatiegraad in al onze scholen. We voeren ook weer preventieve coronatesten voor ons personeel in. Personeelsleden beslissen zelf of ze intekenen”, zegt algemeen Rhizo-directeur Nancy Dedeurwaerder. Rhizo legt de mondmaskerplicht zelf op. Want er geldt momenteel in Vlaanderen enkel een mondmaskerplicht voor lagere scholieren van vijfde en zesde leerjaren.

