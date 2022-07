Cirque Plus klokt af op 10.000 bezoekers: “Het succes van de vorige normale editie herhaald”

Brugge Plus, de organisatie achter Cirque Plus is tevreden over de eerste ‘normale’ editie die ze op poten konden zetten sinds de coronapandemie. “We zijn erin geslaagd om het succes van de vorige normale editie te herhalen. De vorige jaren moesten mensen een kaartje kopen en konden we wel iets doen, maar dit jaar konden we onze vertrouwde manier toepassen”, vertelt Peter Grymonprez van Brugge Plus.

Cirque Plus is een gratis circusfestival waarbij heel wat voorstellingen vrij toegankelijk zijn. “Sommige voorstellingen vragen wat meer intimiteit en hiervoor kon gratis gereserveerd worden, maar er was nog een groot aanbod waar iedereen vrij kon op inpikken.” Cirque Plus zette heel wat jong talent op het programma. “We onderscheiden ons doordat we jong talent de kans bieden om een nummer te brengen op ons festival. Daarnaast zetten we ook in op projecten waarbij mensen met een beperking betrokken worden in een artistieke productie. Er was een project met Woesh en Het Scheldeoffensief. Met Cirque Plus hebben we daarnaast ook twee circusnummers gemaakt met mensen met een beperking.”