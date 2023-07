Chromebook ontlenen en digitale hulp in Inloophuis 't Sas

Passagier (27) in levensge­vaar na zware crash in Dudzele: motorblok uit wagen geslingerd

Langs de Westkapselse Steenweg in Dudzele bij Brugge is donderdagnacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij werden de bestuurder (20) en zijn passagier (27) met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De 27-jarige man verkeerde in levensgevaar.