Christophe krijgt na 31 jaar eindelijk duidelijkheid over lot van vader Ronny (38): “Ik was overtuigd dat papa in het buitenland zat”

Oostende/Brugge/Gent Au­to-inbreker in Oostende, Brugge en Gent nog steeds spoorloos: politie en parket doen nieuwe oproep

2 februari De inbreker die in februari en maart van vorig jaar in minstens 15 auto’s heeft toegeslagen én voor duizenden euro’s uit een Brugs restaurant heeft gestolen, is nog steeds spoorloos. Nadat de zaak eerder al in het VTM-programma Faroek aan bod kwam, roepen politie en parket nu opnieuw de hulp in van de burger voor de onopgeloste reeks inbraken in Oostende, Brugge en Gent.