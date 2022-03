Chef Lien zorgt voor vegetarische hapjes op de markt in Brugge: “Driehonderd hapjes om de VeggieChallenge in de kijker te zetten”

Knokke-Heist Blind wijn proeven? Voor Benedickt (50) is het de enige optie, toch start hij met eigen wijnhandel: “Smaak en geur zijn het belangrijk­ste”

Blind wijn proeven? Voor Benedickt Vertriest (50) is het de enige mogelijkheid. Tien jaar geleden verloor de man zijn zicht na een medische fout. Zijn succesvolle groothandel in werkkledij moest Benedickt noodgedwongen stoppen. Maar in een hoekje blijven zitten? Neen, dat was niet aan hem besteed. Hij richtte zich volledig op zijn andere passie - wijn - en opent nu een eigen wijnhandel mét advies in Knokke-Heist. “Mensen kopen al te vaak wijn op basis van de fles of het etiket. Bij mij ben je zeker dat ik dat niet doe”, glimlacht Benedickt, die het positieve probeert te halen uit zijn handicap.

15 maart