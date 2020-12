Chauffeur stapt als bij wonder ongedeerd uit verhakkeld voertuig na zware crash op A11

Brugge/Beernem Advocaat moet mogelijk jaar achter tralies voor tabaksdief­stal­len in Colruyt: “Ik ben dom geweest”

3 december Een 32-jarige man riskeert een jaar cel voor zes tabaksdiefstallen en één poging in filialen van Colruyt. Opvallend genoeg was M.E. tot anderhalf jaar geleden actief in z’n thuisland als advocaat. “Ik ben dom geweest”, besefte hij zelf.