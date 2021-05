Cercle-supporter (18) voor rechter omdat hij tijdens derby vlag van Club Brugge in brand steekt in volle tribune: “Dergelijk wangedrag kunnen we niet dulden”

Brugge Olympia­laan kleurt blauw-zwart dankzij ex-ste­ward Carine: “Twee jaar op rij niks doen? Dat kregen we niet over ons hart”

21 mei Commotie rond de vroegtijdige titelviering of niet: in de Olympialaan, die uitgeeft op het Jan Breydelstadion, versieren ze de straat voor de laatste wedstrijd van Club Brugge zondagavond. “In normale tijden zouden we de laan helemaal blauw en zwart kleuren. Nu houden we het iets soberder en delen we tientallen vlaggen uit", zegt initiatiefneemster Carine Svennen.