Celstraffen voor mannen die handen niet konden thuishouden op de werkvloer, crisismanager rusthuis wordt vrijgesproken

14% minder vastgoed verkocht aan zee: is dit het moment voor een goede deal? “Vooral bij dit type appartemen­ten kan je koopjes doen”

De stormloop op kustappartementen is voorbij. Op een jaar tijd daalde het aantal vastgoedtransacties aan zee met 14 procent. Dat blijkt uit de nieuwe Kustbarometer van notaris.be. Is dit hét moment om een tweede verblijf aan zee te kopen? En waar vind je de goedkoopste appartementen? Onze woonexpert Bjorn Cocquyt en notaris Bart Van Opstal tonen de evolutie van de prijzen in jouw favoriete kustgemeente én vertellen waarop je best let wanneer je een appartement wil kopen.