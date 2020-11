Celstraffen voor dronken matrozen die na feestje op fregat Leopold I op de vuist gaan

Om de matrozen wat ontspanning te gunnen, was een feestje aan boord van het schip toegestaan door de commandant. De situatie liep echter helemaal uit de hand, toen matrozen M.P. (18) en T.G. (21) met elkaar in de clinch raakten. “Er was in die periode het vermoeden dat er gestolen werd op het schip”, verduidelijkte de federaal procureur tijdens de vorige zitting. Eén van de betrokkenen beschuldigde zijn collega. Het kwam tot een discussie, waarbij M.P. twee vuistslagen aan de andere beklaagde gaf. Rond drie uur ‘s nachts begaf die zich naar de kajuit van M.P. Hij trok hem uit bed en nam hem in een wurggreep. Twee kajuitgenoten konden gelukkig tussenkomen. Toch was de woede bij T.G. niet over, want even later ging hij M.P. weer te lijf op de gang. Hij nam de man opnieuw in een wurggreep. Toen ze uit elkaar gehaald werden, sloeg T.G. wild in het rond. Een collega raakte daardoor gewond.