CD&V wil met burgemeester Dirk De fauw (64) als kopman naar verkiezingen van 2024: “Daarna de fakkel doorgeven aan Franky Demon”

BruggeDirk De fauw (64), de huidige burgemeester van Brugge, zal de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 in Brugge trekken. Dat heeft de partijtop zaterdag bekend gemaakt. De fauw wil nog een tijdje burgemeester blijven, als de kiezer dat zo beslist, en geeft dan de fakkel door aan huidig schepen Franky Demon (46). “Nu stoppen was geen goede beslissing geweest”, zegt De fauw.

Het nieuws komt niet als een verrassing, want beide CD&V-kopmannen tonen al langer ambitie om de derde stad van Vlaanderen verder te besturen. CD&V is de grootste partij in Brugge en zou in die omstandigheden volgens de nieuwe kieswet ook de volgende burgemeester mogen leveren. De fauw wierp zich de afgelopen vier jaar op als een geliefde burgervader. Maar af en toe werd gefluisterd dat hij vroegtijdig de sjerp door zou geven aan zijn jongere collega Franky Demon.

“Nu stoppen was geen goede beslissing geweest”, zegt De fauw. “Ik voel dat de bevolking vertrouwen heeft en het wel fijn vindt dat ik zou verder doen als burgemeester. Ik voel me trouwens veel meer een burgervader. Maar ik heb een afspraak gemaakt met mijn vrouw: als ik herverkozen word als burgemeester, zal dat geen volle zes jaar zijn. Ik ben niet van plan om zoals Joe Biden tot mijn tachtigste in de politiek te zitten.”

Federale verkiezingen

CD&V-voorzitter Guy Rogissart spreekt van een evidente keuze voor De fauw: “Het is een unanieme beslissing van ons partijbestuur, gedragen door de nationale partijtop. Als wij de kans krijgen van de Bruggeling om verder te besturen, dan doen wij dat graag met Dirk De fauw als burgemeester. Na een paar jaar kan hij dan opgevolgd worden door Franky Demon. Dat is de afspraak die we maken. Een termijn plakken we daar niet op. Dat hangt af van verschillende factoren. Franky zal onder meer ook deelnemen aan de federale verkiezingen. Wie weet, hangt daar voor hem nog een andere functie aan vast.”

Quote Dit is een speciaal moment voor mij. Ik sta hier met knikkende knieën Franky Demon

Boegbeeld op lange termijn

Volgens Rogissart is Dirk De fauw een echte burgervader voor Brugge. “Iemand die ons ambitieus programma ook fel verdedigt in het schepencollege. Er is veel gebeurd in Brugge en er staat nog veel op de planning. Het werk is nog niet af." Demon dicht hij dan weer heel wat leiderschapskwaliteiten toe. “Hij is ons boegbeeld op lange termijn, iemand die al veel ervaring heeft op tal van beleidsdomeinen.” Franky Demon is de huidige schepen van Ruimtelijke Ordening. Hij krijgt straks plaats 3 toegewezen. Tussen De fauw en Demon zal een vrouwelijke kandidaat op de lijst staan. Dat is immers verplicht. “Dit is een speciaal moment voor mij”, zegt Demon, die straalde op de persconferentie van CD&V.

“Ik zat hier toch met knikkende knieën, omdat het toch een droom is om ooit burgemeester van deze stad te worden en meer te kunnen wegen op het beleid in Brugge. Er is de voorbije vier jaar enorm hard en goed gewerkt. Dat is de verdienste van Dirk. Ik zou hem nooit een strohalm in de weg leggen.”

