Cava- en wijnverkoop levert 2.773 euro op voor vzw die kwetsbare jongeren begeleidt

Brugge Veroordeel­de kindermis­brui­ker van ‘Most Wan­ted’-lijst opgepakt: “Hij bleek zelfs niet op Ibiza te zitten”

De 54-jarige Rony Van Weyenberg uit Brugge, veroordeeld wegens verkrachting van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, is dinsdagavond opgepakt. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De arrestatie gebeurde in Heerle (in de buurt van Roosendaal) en dus niet op Ibiza, waar de man zelf verklaarde te verblijven. Van Weyenberg kon opgepakt worden dankzij een tip via de ‘Most Wanted’-lijst, meldt de politie.

